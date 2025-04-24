Стали известны комментаторские назначения на матчи 26‑го тура РПЛ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 26‑го тура чемпионата России.

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Игру между «Спартаком» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Сергей Дурасов. Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 19:30. Трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Остальные комментаторские назначения 26‑го тура РПЛ выглядят так:

25 апреля

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» — Роман Трушечкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

26 апреля

«Динамо» (Москва) — «Зенит» — Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»);

«Пари НН» — «Ахмат» — Александр Аксенов, Дмитрий Быков (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Ростов» — «Локомотив» — Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

27 апреля

«Крылья Советов» — «Оренбург» — Артем Шмельков, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Химки» — «Акрон» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Рубин» — «Факел» — Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР).

Прямые трансляции матчей также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.