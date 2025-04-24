Стали известны комментаторские назначения на матчи 26‑го тура РПЛ

Матч ТВ

Стали известны имена комментаторов, которые будут работать на матчах 26‑го тура чемпионата России.

Стали известны комментаторские назначения на матчи 26‑го тура РПЛ
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Игру между «Спартаком» и ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Сергей Дурасов. Встреча пройдет в субботу в Москве и начнется в 19:30. Трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Остальные комментаторские назначения 26‑го тура РПЛ выглядят так:

25 апреля

«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар» — Роман Трушечкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

26 апреля

«Динамо» (Москва) — «Зенит» — Георгий Черданцев, Михаил Меламед («Матч ТВ»);

«Пари НН» — «Ахмат» — Александр Аксенов, Дмитрий Быков (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Ростов» — «Локомотив» — Роман Нагучев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

27 апреля

«Крылья Советов» — «Оренбург» — Артем Шмельков, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Химки» — «Акрон» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР);

«Рубин» — «Факел» — Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР).

Прямые трансляции матчей также доступны на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол
Михаил Меламед
Артем Шмельков
Роман Нагучев
Михаил Моссаковский
Георгий Черданцев
Александр Аксенов
Роман Титов
Дмитрий Быков
Константин Генич
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак