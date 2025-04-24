Агент защитника «Зенита» прокомментировал роль игрока в команде

Младен Ратковица, агент защитника «Зенита» Вани Дркушича прокомментировал роль игрока в команде.

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«Это нормально, когда игрок находится в ротации. Конечно, Ваня из-за своего характера хочет выходить в каждой игре, но он присоединился к команде посреди сезона, и ему тоже нужно время», – цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Дркушич перебрался в «Зенит» из «Сочи» летом за 4 млн евро. В нынешнем сезоне словенец сыграл в 6 матчах во всех турнирах, лишь дважды появившись в старте.

До зимнего трансферного окна защитник на правах аренды выступал за «Црвену Звезду».

Дркушич стал одним из открытий Евро-2024: отыграл 4 полных матча, 2 из них – «сухие».

После 25 туров «Зенит» занимает 2-ю строчку в РПЛ с отставанием в 2 очка от лидирующего «Краснодара».