Семин рассказал, при каком условии «Динамо» обыграет «Зенит»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Зенитом». Игра состоится в субботу, 26 апреля, и начнётся в 14:00 мск.

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«Обе команды хорошо играют в атаке, в первую очередь «Динамо», если бело-голубые уделит правильное внимание контратакам «Зенита» и хорошей игры в обороне, то сможет победить, будет иметь хорошие шансы на это», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, на его счету 53 очка. Лидерство в чемпионате удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков после 25 сыгранных матчей. На третьем месте находится московский «Спартак» (50 очков). «Динамо» — пятое. Действующий чемпион России — «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.