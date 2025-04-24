Кассьерра оценил сложность матча с «Динамо»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра оценил сложность предстоящего матча 26-го тура с московским «Динамо».

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«Матч с «Динамо» будет сложным – это очень амбициозная команда, которая всегда борется за высокие места», – цитирует Кассьерру Metaratings.ru.

«Динамо» – самая результативная команда РПЛ в нынешнем розыгрыше. На счету бело-голубых 53 мяча. Команда Марцела Лички занимает 5-е место.

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в 2022 году за 4,5 млн.

В текущем сезоне Кассьерра забил 8 голов и отдал 3 голевых передачи в РПЛ.

Годом ранее колумбиец стал лучшим бомбардиром чемпионата.