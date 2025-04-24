«Химки» поставили себя на четвертое место по посещаемости в РПЛ

Подмосковные «Химки» составили рейтинг посещаемости матчей Российской премьер‑лиги (РПЛ) по проценту от населения городов.

Согласно рейтингу, «Химки» заняли четвертое место в лиге, так как на их матчи приходит 0,94% от населения города — при средней посещаемости 2648 зрителей численность населения Химок составляет 280 221 человек.

Возглавляет список, составленный подмосковным клубом, «Краснодар» — 2,09%. На втором месте располагается грозненский «Ахмат» (1,29%), на третьем — «Ростов» (1,16%).

Петербургский «Зенит» находится на 12‑й позиции (0,62%), московские «Спартак» (0,57%), «Динамо» (0,36%), ЦСКА (0,35%) и «Локомотив» (0,31%) занимают с 13‑го по 16‑е места соответственно.

По средней посещаемости «Химки» идут на последней позиции РПЛ. Лидером по этому показателю являются «сине‑бело‑голубые» — 34845 человек.