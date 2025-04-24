Моуринью может стать тренером Роналду в сборной Португалии

Португальская футбольная федерация (FPF) рассматривает вариант с выплатой «Фенербахче» компенсации за досрочное расторжение контракта с Жозе Моуринью, в котором видит потенциальную замену для Роберта Мартинеса на посту главного тренера сборной. Об этом сообщает beIN Sports.

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По информации источника, в FPF думают о назначении 62-летнего специалиста, поскольку хотят подойти к чемпионату мира 2026 года с «максимальными гарантиями». В Федерации допускают приход в сборную Португалии Моуринью, независимо от того, как она выступит в Лиге наций.

Мартинес занимает должность главного тренера португальской национальной команды с января 2023 года. При нём сборная квалифицировалась на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала. Также Португалия сыграет в полуфинале Лиги наций с Германией (4 июня).

Капитаном сборной Португалии является Криштиану Роналду, который работал с Моуринью в мадридском «Реале».