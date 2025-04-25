Экс-футболист назвал фаворита матча «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» назвал «Спартак» фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА.

«ЦСКА очень сильно просел, они три последних матча должны были проиграть. По игре уступали вчистую! «Спартак» со всеми чудачествами Станковича выглядит лучше», — сказал Бубнов.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак», игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.