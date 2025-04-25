Кержаков назвал фаворита чемпионской гонки в РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Александр Кержаков назвал фаворита чемпионской гонки в чемпионате России.

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«В чемпионской гонке я всё-таки отдаю предпочтение «Зениту». У команды большой опыт борьбы за золото, глубина состава и неплохой календарь. Это основные козыри петербуржцев», — приводит слова Кержакова «Российская газета».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 53 очка. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (50).