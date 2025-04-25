Футбольный судья умер во время матча в российском городе

Футбольный арбитр Артур Иксанов умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба ачинского "Металлурга".

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"С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего друга и замечательного человека, Иксанова Артура Равильевича. Он оставил яркий след в мире футбола как футболист и судья, его страсть к игре и преданность делу вдохновляли многих. Артур был не только выдающимся спортсменом, но и любящим отцом, мужем. Его светлая память навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", - говорится в заявлении "Металлурга".

Как сообщил портал "Город А", во время матча "Металлурга" против команды Центра игровых видов спорта Ачинска Иксанов потерял сознание. Арбитру вызвали скорую, однако врачи не сумели спасти его жизнь.