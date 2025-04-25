Экс-защитник Ещенко назвал главную проблему «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

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«Играют красиво, комбинационно. С сильными клубами побеждают, осталось научиться играть с командами, которые обороняются. Такие команды, как всегда, играют против «Спартака» на 200 процентов. Пока в этом главная проблема», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

После 25 туров команда Деяна Станковича занимает третью строчку в таблице, набрав 50 очков и отставая от лидера на 5 баллов.

Ближайшие матчи Спартака:

26 апреля красно-белые сыграют против ЦСКА. Матч начнётся в 19:30.

29 апреля на своём поле «Спартак» примет «Динамо». Начало — в 20:30.

Текущий топ-3 РПЛ

1. Краснодар — 55 очков

2. Зенит — 53 очка

3. Спартак — 50 очков