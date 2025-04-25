Экс-защитник Ещенко назвал главную проблему «Спартака»

Ещенко назвал главную проблему «Спартака»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.
«Играют красиво, комбинационно. С сильными клубами побеждают, осталось научиться играть с командами, которые обороняются. Такие команды, как всегда, играют против «Спартака» на 200 процентов. Пока в этом главная проблема», — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».
После 25 туров команда Деяна Станковича занимает третью строчку в таблице, набрав 50 очков и отставая от лидера на 5 баллов.
Ближайшие матчи Спартака:
26 апреля красно-белые сыграют против ЦСКА. Матч начнётся в 19:30.
29 апреля на своём поле «Спартак» примет «Динамо». Начало — в 20:30.
Текущий топ-3 РПЛ
1. Краснодар — 55 очков
2. Зенит — 53 очка
3. Спартак — 50 очков