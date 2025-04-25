«Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей от сделки с Ozon

«Краснодар» получит от сделки с Ozon около 1,8 млрд рублей за 4 года.

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Стоимость контракта клуба и маркетплейса Ozon составит 430-450 млн рублей в год или же до 1,8 млрд рублей за четыре года, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

На прошлой неделе «Краснодаром» подписал спонсорский контракт с Ozon до июня 2029 года. С 1 мая стадион клуба будет называться «Ozon арена».

Кроме того, логотип компании появится на игровой форме основной команды в следующем сезоне РПЛ. Совместно с клубом компания также будет поддерживать развитие детского спорта в регионе и физическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что «Краснодар» стал единственным клубом в Мир РПЛ, отдавшим нейминг стадиона компании, не имеющей отношения к команде.