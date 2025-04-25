«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по вратарю для замены Онана

Английский «Манчестер Юнайтед» предпринял попытку совершить трансфер голкипера Жоана Гарсии из испанского «Эспаньола». Об этом сообщил The Sun.

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По информации источника, «Манчестер Юнайтед» ищет замену основному вратарю Андре Онана. Отмечается, что в контракте у Жоана Гарсии с «Эспаньолом» есть пункт об отступных в размере £ 21 млн (€ 24,6 млн).

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Жоан Гарсия провёл 32 матча. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в € 20 млн. Срок контракта голкипера с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2028 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 38 очков за 33 матча.