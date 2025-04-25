Экс-тренер «Спартака» назвал главную проблему клуба

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин перед матчем 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где красно-белые встретятся с ЦСКА, в интервью «Газете.Ru» заявил, что у команды под руководством Деяна Станковича для борьбы за титул чемпиона страны в этом сезоне больше не осталось права на ошибки.

По его словам, спартаковцы должны безошибочно пройти остаток дистанции сезона — в противном случае клуб не сможет претендовать на золото.

«У нас в чемпионате примерно команд десять похожего уровня, исход игр решают нюансы — кто-то где-то не забил, в каком-то моменте случилась ошибка, кто-то не доиграл в обороне у своих ворот. Отсюда и случаются потери очков. «Cпартак» очень много очков потеряно с командами, не претендующими ни на что. С таким раскладом выиграть чемпионат нереально. Нужно побеждать во всех оставшихся матчах и добирать те очки, которые были упущены. Только так можно надеяться на золотые медали», — заявил Гладилин.

Игра «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 26 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.