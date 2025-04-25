«Арсенал» предложит Парти контракт с новой структурой зарплаты. 31-летний хавбек получает 200 тысяч фунтов в неделю до вычета
«Арсенал» предложит Томасу Парти контракт с новой структурой зарплаты.
Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации инсайдера, клуб стремится сохранить 31-летнего полузащитника, сам Томас оценивает все имеющиеся варианты.
Действующий контракт футболиста истекает 30 июня 2025 года. Сейчас Парти получает 200 тысяч фунтов в неделю до вычета, и 110 тысяч после вычета без учета бонусов. «Арсенал» готов предложить новую сделку с изменением зарплатной структуры.
В этом сезоне Парти провел 31 матч в АПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.