«Арсенал» предложит Парти контракт с новой структурой зарплаты

«Арсенал» предложит Томасу Парти контракт с новой структурой зарплаты.

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Об этом сообщает Фабрицио Романо. По информации инсайдера, клуб стремится сохранить 31-летнего полузащитника, сам Томас оценивает все имеющиеся варианты.

Действующий контракт футболиста истекает 30 июня 2025 года. Сейчас Парти получает 200 тысяч фунтов в неделю до вычета, и 110 тысяч после вычета без учета бонусов. «Арсенал» готов предложить новую сделку с изменением зарплатной структуры.

В этом сезоне Парти провел 31 матч в АПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.