Экс-футболист «Спартака» заявил о развале команды

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков заявил на YouTube-канале «О, футбол!», что команда могла выиграть еще несколько титулов подряд после победы в Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2016/17.

«Ту команду можно было – надо было – сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы еще лет пять точно никому не отдали чемпионство. Ее просто развалили», — сказал Глушаков.

После той победы «Спартак» выиграл Кубок России сезона-2021/22, обыграв в финале московское «Динамо» со счетом 2:1.

26 апреля «Спартак» сыграет в рамках РПЛ со столичным ЦСКА. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. В первом круге чемпионата сильнее оказался «Спартак», игра, которая прошла на стадионе армейцев, завершилась с результатом 2:0.

В турнирной таблице национального первенства армейский клуб расположился на четвертом месте, набрав 48 очков. Красно-белые опережают соперника на два балла и идут на третьей позиции. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.