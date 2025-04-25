Головин может вернуться в Россию из «Монако»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин может вернуться в России до окончания срока контракта с клубом. Об этом сообщил L'Equipe.

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По информации источника, Александр Головин рассказал партнёрам по команде некоторой усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой.

В текущем сезоне чемпионата Франции 28-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых забил три мяча. Также на его счету девять игр и одна голевая передача в Лиге чемпионов.