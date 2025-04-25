L'Equipe: футболист Головин может вернуться в Россию из "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин может вернуться в Россию до окончания срока контракта, который истекает в 2029 году, передает "Чемпионат" со ссылкой на L'Equipe. Головин рассказал партнерам по команде об усталости, желании поискать что-то другое и, прежде всего, вернуться домой. 24 марта портал Transfermarkt указал, что рыночная стоимость Головина упала на €5 млн. В новой версии рейтинга стоимость 28-летнего Головина составляет €25 млн. Он является самым дорогим российским игроком. На втором месте идет вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов (€22 млн), на третьем — нападающий Константин Тюкавин из "Динамо" (€16 млн). 4 октября Головин продлил контракт с "Монако". По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в "Монако" в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.