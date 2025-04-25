Сергеев рассказал, что Семак поздравил его с бомбардирским рекордом в «Крыльях»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил его с бомбардирским рекордом.

© ПФК «Крылья Советов»

Сергеев в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории самарского клуба, обойдя Сергея Корниленко (57 голов).

— Он поздравил меня с рекордом. Еще из «Зенита» мне написал Дима Чистяков. Он также поздравил меня с рекордом и пожелал, чтобы я продолжал забивать. И чтобы команда набирала очки. С ним я очень близко общаюсь. Я не расстроился. У меня нет никаких обид на «Зенит». Я выходил на поле и делал свою работу. Но это футбольная работа, так что я двигаюсь дальше. А в «Зените» у меня осталось много друзей, — заявил Сергеев в эфире программы «РецепТура» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сергеев начинал сезон в «Зените», в «Крылья Советов» футболист вернулся в сентябре.

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