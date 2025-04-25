Газзаев рассказал, в чем ЦСКА лучше «Спартака» перед дерби

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался в преддверии центрального матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Спартаком». Игра состоится в эту субботу, 26 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

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«Я думаю, что преимущество ЦСКА в том, что после рестарта команда показывает хорошее качество игры, к этому же прибавим результаты, команда сбалансирована. Также у ЦСКА очень уверенно выглядит оборона. Хотелось бы, чтобы в атаке были более креативные футболисты. У «Спартака» же лучше дела в атаке, чем у ЦСКА», — приводит слова Газзаева ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», который набрал 55 очков по итогам 25 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», отстающий от чёрно-зелёных на два очка. Тройку лидеров замыкает «Спартак». Красно-белые набрали 50 очков. ЦСКА — четвёртый.