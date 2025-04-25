Кирьяков: будущее Захаряна в «Реале Сосьедад» в его руках

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил перспективы полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад» после ухода главного тренера Иманола Альгуасиля. Специалист покинет клуб после завершения сезона.

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