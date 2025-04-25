Тренер «Ливерпуля» высказался о возможном чемпионстве по итогам матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможном завоевании чемпионства по итогам матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 27 апреля. «Красные» опережают «Арсенал», идущий вторым, на 12 очков. В случае, если «Ливерпуль» наберёт хотя бы одно очков, команда досрочно станет чемпионом Англии.

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