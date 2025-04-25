«Краснодар» вдесятером обыграл махачкалинское «Динамо»

Завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 3:2.

На шестой минуте нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан открыл счёт, получил голевую передачу от форварда Джона Кордобы. Ответный мяч «Динамо» на 25-й минуте забил нападающий Мохаммад Хоссейннежад. На 45-й минуте форвард Жоау Батчи вывел гостей вперёд. На 65-й минуте полузащитник Эдуард Сперцян увеличил преимущество «быков». На 78-й минуте Сперцян не реализовал пенальти. На 80-й минуте защитник чёрно-зелёных Диего Коста получил красную карточку. На 87-й минуте хавбек Кирилл Зинович прямым ударом со штрафного отыграл второй мяч хозяев. На 90+11-й минуте нападающий «Динамо» Мх Гамид Агаларов не реализовал 11-метровый удар, его отразил Станислав Агкацев.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков после 26 встреч. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков. В следующем туре «быки» сыграют с «Рубином» (3 мая), а «Динамо» — с «Акроном» (2 мая).