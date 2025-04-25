Агкацев: чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе команды в матче 26-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (3:2). На 90+11-й минуте встречи голкипер «быков» повредил руку, когда отбивал 11-метровый удар.

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«Чемпионство добывается только так — со сломанными пальцами. В конце потеряли нить игры, удаление ещё подкосило, но ребята — герои. Это командная победа», — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Агкацев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.