«Реал» объявил, что сыграет финал Кубка Испании против «Барселоны»

«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о возможном отказе от участия в финальном матче Кубка Испании по футболу против «Барселоны».

«Барселона» и «Реал» должны сыграть в финале Кубка Испании 26 апреля в Севилье.

В пятницу «Реал» отменил официальные мероприятия для СМИ перед финальным матчем и опубликовал заявление, в котором призвал Королевскую испанскую футбольную федерацию «принять меры для защиты престижа представляемых ею организаций». «Реал» протестует из‑за слов главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который на пресс‑конференции перед финалом Кубка Испании пожаловался на травлю со стороны клубного телевидения «Реала».

В СМИ появились многочисленные слухи о возможном бойкоте мадридцев финального матча.