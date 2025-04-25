«Реал» объявил, что сыграет финал Кубка Испании против «Барселоны»
«Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором опроверг информацию о возможном отказе от участия в финальном матче Кубка Испании по футболу против «Барселоны».
«Барселона» и «Реал» должны сыграть в финале Кубка Испании 26 апреля в Севилье.
В пятницу «Реал» отменил официальные мероприятия для СМИ перед финальным матчем и опубликовал заявление, в котором призвал Королевскую испанскую футбольную федерацию «принять меры для защиты престижа представляемых ею организаций». «Реал» протестует из‑за слов главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа, который на пресс‑конференции перед финалом Кубка Испании пожаловался на травлю со стороны клубного телевидения «Реала».
В СМИ появились многочисленные слухи о возможном бойкоте мадридцев финального матча.
— В связи со слухами, которые появились в последние несколько часов, «Реал» сообщает, что никогда не рассматривал возможность отказа от участия в завтрашнем финале. Наш клуб понимает, что прискорбные и неуместные заявления назначенных на этот матч арбитров не могут омрачить спортивное событие мирового масштаба, за которым будут наблюдать сотни миллионов людей, и из уважения ко всем болельщикам, которые планируют приехать в Севилью, и ко всем тем, кто уже находится в столице Андалусии. «Реал» понимает, что футбольные ценности должны преобладать, несмотря на враждебность и неприязнь, которую сегодня, в очередной раз против нашего клуба, проявили судьи, назначенные на финал, — говорится в заявлении.