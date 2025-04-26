Шевченко сделал заявление о допуске российских клубов

Экс-футболист киевского «Динамо» и итальянского «Милана», украинский спортивный функционер Андрей Шевченко выступил на конгрессе Украинской ассоциации футбола (УАФ), заявив, что он против допуска российских команд к международным турнирам. Об этом сообщает Sports.ru.

Шевченко поблагодарил региональные ассоциации «за поддержку моей кандидатуры на исполкоме УЕФА» и заявил, что выступает против участия российских клубов в соревнованиях.

«Моя позиция по участию российских команд остается неизменной – пока идет конфликт, вопрос их допуска не может рассматриваться», — сказал Шевченко.

Он добавил, что «несмотря на все обстоятельства, мы двигаемся дальше».

Ранее на конгрессе УЕФА один из докладчиков обрушился на те силы, которые разделяют и властвуют, намеренно «пытаясь стравить нас друг с другом ради политической или финансовой выгоды.