Жоан Лапорта высказался о претензиях «Реала» к судейству в рамках Кубка Испании.

© Sports.ru

Президенту «Барселоны» задали вопрос о жалобах соперника в отношении арбитров перед победным для каталонцев (3:2) финалом.

«Я видел в этом просто еще одну стратегию, но мы хотели уйти от нее. Наша стратегия заключалась в том, чтобы говорить о футболе. Мы знали, что это будет зрелище, достойное лучшего матча в мире. Мы сделали то, что должны были сделать, и не ввязались в бардак, который нас совсем не интересует. У нас есть здоровое стремление побеждать в каждом соревновании, в котором мы участвуем; все остальное – просто часть представления. Мы старались дистанцироваться от всего этого шума. Флорентино был прав, у нас отношения взаимного уважения, он поздравил нас. В целом, мне понравилось судейство. Оно никогда не бывает идеальным, ни игра команд, ни работа судьи, но оно было хорошим», – сказал президент «Барселоны» Лапорта.

Напомним, клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

На пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.