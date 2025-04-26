«Динамо» установило клубный рекорд

Московское «Динамо» установило в игре с петербургским «Зенитом» клубный рекорд, забив в 20 матчах чемпионата России подряд, передает Opta.

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«Динамо» стало пятой командой в чемпионатах России, которой удалось забившей в 20+ играх подряд. Такое достижение до «Динамо» покорялось московскому «Спартаку», столичному «Локомотиву», ЦСКА и петербургскому «Зениту».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Зенит», когда на 18-й минуте отличился Педро. Московский клуб сравнял на 41-й минуте благодаря голу Ярослава Гладышева.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на втором месте, имея в активе 54 очка и на четыре балла отставая от лидирующего «Краснодара», который в матче 26-го тура обыграл махачкалинское «Динамо». Московское «Динамо» занимает пятую строчку в таблице, набрав 47 баллов.