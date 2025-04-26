ЦСКА вырвал победу в дерби у «Спартака»

Футболисты московского ЦСКА в гостях со счетом 2:1 обыграли столичный "Спартак" в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в присутствии 39 018 зрителей.

В составе победителей голы забили Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У "Спартака" отличился Эсекьель Барко (88, с пенальти). У красно-белых был удален Срджан Бабич (90+3).

ЦСКА благодаря победе обошел "Спартак" в турнирной таблице и поднялся на третье место, набрав 51 очко. "Спартак" занимает четвертое место с 50 очками. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" 4 мая, "Спартак" в этот же день в гостях встретится с воронежским "Факелом". 29 апреля "Спартак" дома сыграет с московским "Динамо" во втором этапе 1/2 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России, ЦСКА 30 апреля на выезде встретится с петербургским "Зенитом" в финале "пути РПЛ".