«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

Московский "Спартак" не будет обжаловать решения судейской бригады в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

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По информации источника, московский "Спартак" не намерен обращаться в ЭСК РФС по итогам матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2). Напомним, что красно-белые забили свой единственный гол с пенальти, который был назначен после видеопросмотра. Ранее главный арбитр Кирилл Левников не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота ЦСКА. Также главный арбитр показал красную карточку защитнику красно-белых Срджану Бабичу за игру рукой.

После 26-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 50-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 8 баллов. В 27-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с воронежским "Факелом", который занимает последнее место в таблице.