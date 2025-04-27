«Крылья Советов» обыграли аутсайдера РПЛ

Самарские «Крылья Советов» обыграли «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась с результатом 2:0. Футболисты «Крыльев» забили оба мяча уже в концовке второго тайма с разницей в четыре минуты: на 83-й Иван Сергеев реализовал пенальти, а на 87-й Дмитрий Цыпченко забил с игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства «Крылья Советов» идут на девятой позиции, набрав 30 очков. «Оренбург» — один из аутсайдеров лиги. Команда расположилась на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 17 очков.

В следующем туре РПЛ самарская команда в домашнем поединке сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Оренбург» отправится на выезд и сразится со столичным «Локомотивом» 3 мая. Начало поединка — 17:00 мск.