Дзюба обновил свой рекорд по голам среди россиян

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба забил 239-й гол в карьере в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными "Химками" и обновил свой же рекорд по мячам среди российских футболистов.

Дзюба открыл счет на 12-й минуте встречи.

9 марта Дзюба, отличившись в матче с самарскими "Крыльями Советов", вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).

В составе петербургского "Зенита" нападающий стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны.

За "Акрон" Дзюба выступает с сентября 2024 года. По ходу карьеры футболист также выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".