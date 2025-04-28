Дмитрий Гафин пошутил о перерегистрации «Динамо», говоря о посещаемости «Химок».

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Подмосковный клуб составил таблицу, в которой привел данные о доле жителей городов, которые приходят на домашние матчи клубов, выступающих в этих населенных пунктах. В результате подсчетов «Химки» заняли 4-е место в рейтинге – посещаемость их матчей составляет 0,94% жителей города. Более высокие строчки заняли «Краснодар» (2,09%), «Ахмат» (1,29%) и «Ростов» (1,16%).

– «Химки» опубликовали таблицу посещаемости с корреляцией на количество проживающих в городе людей. «Динамо» в таблице на 14-м месте, как к этому подсчету отнеслись?

– Мы можем перерегистрироваться в Звенигород и, скорее всего, тогда станем номером один в этой таблице. Если серьезно, то это, конечно, может быть, не наше дело, но для лиги очень плохо, когда посещаемость клуба РПЛ такая низкая.

Насколько мне известно, менее тысячи болельщиков приходят на матчи «Химок». Футбол – в первую очередь для болельщиков, и в рамках лиги мы все должны делать выводы в этом плане.

Хочется видеть классную атмосферу – такую, какая была, в частности, на наших трибунах, – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после игры с «Зенитом».