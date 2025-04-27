"Акрон" сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

Гости вышли вперед уже на 12-й минуте матча после точного удара нападающего Артёма Дзюбы. Хозяева отыгрались благодаря автоголу защитника Константина Савичева на 25-й минуте. Еще через четыре минуты хавбек Лукас Вера реализовал пенальти и позволил подмосковной команде вырваться вперед. Ничью тольяттинцам принес удар в "девятку" через себя защитника Родригу Эшковаля на 67-й минуте.

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Чемпионат России

26 тур

Голы: Савичев, 25 (аг), Вера, 29 (пен) - Дзюба, 12, Эшковаль, 67.

"Химки": Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Д. Фернандес, З. Бакаев (Мирзов, 61), Берковский (Голубович, 79), Вера (Руденко, 88), Корредера (Магомедов, 79), Мехия, Заболотный.

"Акрон": Васютин, Савичев, Бокоев (Неделчару, 46), Р. Фернандес, Эшковаль, Пестряков (Болдырев, 46), С. Бакаев (Хубулов, 62), Лончар (Данилин, 62), Джурасович, Джаковац, Дзюба.

Предупреждения: Эшковаль, 27, Р. Фернандес, 37, Бокоев, 42, Заболотный, 65, Д. Фернандес, 85, Неделчару, 90+3.