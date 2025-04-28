Главный тренер «Акрона» рассказал о желании сохранить Дзюбу

Главный тренер «Акрона» Заурбек Тедеев заявил «Матч ТВ», что хотел бы сохранить нападающего Артема Дзюбу в команде на следующий сезон.

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Ранее учредитель «Акрона» Павел Морозов заявил «Матч ТВ» о заинтересованности клуба в продлении контракта с Дзюбой. Действующее соглашение 36‑летнего форварда с тольяттинским клубом истекает в конце сезона‑2024/25.

— Вы бы хотели, чтобы Артем остался в «Акроне»?

— Я уже сто тысяч раз говорил, что хотел бы, чтобы Артем был в нашей команде в следующем сезоне, — сказал Тедеев «Матч ТВ».

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