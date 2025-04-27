Футболист "Факела" Дзиов получил серьезную травму в матче с "Рубином"

Защитник воронежского футбольного клуба "Факел" Макс Дзиов получил серьезную травму ноги в матче 26-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина". Встреча проходит в Казани.

© Пресс-служба "Факела"

Инцидент произошел в добавленное к первому тайму время. После столкновения Дзиов покинул поле на карете скорой помощи. Повреждение также получил столкнувшийся с игроком воронежцев защитник "Рубина" Илья Рожков, который тоже не смог продолжить игру.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу "Факела".