"Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" сыграют в финале Кубка Англии по футболу

"Манчестер Сити" со счетом 2:0 обыграл "Ноттингем Форест" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Забитыми мячами отметились Рико Льюис (2-я минута) и Йошко Гвардиол (51).

В финале "Манчестер Сити" сыграет с "Кристал Пэлас", который днем ранее со счетом 3:0 победил "Астон Виллу". Финальный матч 144-го розыгрыша Кубка Англии пройдет на "Уэмбли" 17 мая.

"Манчестер Сити" является семикратным обладателем Кубка Англии, команда выигрывала трофей в 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 и 2023 годах. В прошлом году "Манчестер Сити" уступил в финале турнира "Манчестер Юнайтед" (1:2). "Кристал Пэлас" сыграет в финале Кубка Англии в третий раз в истории. Лидером по числу побед в этом турнире является "Арсенал", выигрывавший трофей 14 раз.