Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с завоеванием титула чемпиона Англии по футболу.

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«Ливерпуль» в воскресенье разгромил на своем поле «Тоттенхэм» со счетом 5:1 в 34‑м туре Английской премьер‑лиги (АПЛ) и досрочно гарантировал себе чемпионское звание. «Манчестер Сити» (61 очко) занимает четвертое место в турнирной таблице.

— От себя лично и от лица всего клуба хотел бы поздравить «Ливерпуль» с победой в АПЛ. Заслуженный титул, никаких в этом сомнений нет. Фантастическая команда. Теперь они постараются отстоять титул в следующем сезоне. Надеюсь, нам удастся стать лучше, чтобы бороться до конца, — сказал Гвардиола на пресс‑конференции.

«Красные» в 20‑й раз стали чемпионами Англии. Столько же раз национальное первенство выигрывал «Манчестер Юнайтед», это рекордный результат.