Суперкомпьютер спрогнозировал, на каком месте ЦСКА финиширует в РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta после 26-го тура Российской Премьер-Лиги обновил прогноз на исход сезона-2024/2025. В частности, искусственный интеллект оценил шансы ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ.

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Так, у ЦСКА по-прежнему сохраняется небольшая вероятность чемпионства. При этом у армейцев, по мнению искусственного интеллекта, больше всего шансов финишировать на третьем месте.

Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:

1-е место — вероятность 1,1%;

2-е место — вероятность 7,4%;

3-е место — вероятность 42,5%;

4-е место — вероятность 38,7%;

5-е место — вероятность 8,3%;

6-е место — вероятность 2,0%;

места с 7-го по 16-е — вероятность 0%.

Сейчас ЦСКА идёт на третьем месте в таблице РПЛ. Возглавляет турнирную таблице чемпионата страны «Краснодар».