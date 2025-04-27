«Наполи» победил «Торино» в 34-м туре и обошёл «Интер» в чемпионской гонке Серии А

Завершился матч 34-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Наполи» и «Торино». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маурицио Мариани из Рима. Уверенную победу в поединке праздновали футболисты «Наполи».

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Уже на седьмой минуте игры приобретённый у «Манчестер Юнайтед» полузащитник Скотт Мактоминей открыл счёт. На 42-й минуте Мактоминей удвоил преимущество хозяев поля. Напомним, в минувшем туре шотландец своим голом принёс «Наполи» победу над «Монцей» (1:0), а туром ранее оформил дубль в игре с «Эмполи» (3:0).

Таким образом, «Наполи» довёл количество набранных в сезоне очков до 74, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А и опередил «Интер» на три очка за четыре тура до конца сезона. «Торино» остался на 10-й строчке с 43 очками.