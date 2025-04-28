Суперкомпьютер назвал фаворита в борьбе за победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta за четыре тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ) спрогнозировал победу «Краснодара» в турнире.

Шансы «Краснодара» на победу в чемпионате — 68,4%.

На втором месте идет петербургский «Зенит» (29,9%), на третьем — столичный ЦСКА (1,1%).

Шансы московского «Спартака» составляют менее 1%.

В 26-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо», а главный преследователь, петербургский «Зенит», сыграл вничью с динамовцами московскими.

За четыре игры до окончания первенства у коллектива Мурада Мусаева 58 очков, у «Зенита» — 54. На третьем месте вышел московский ЦСКА, у которого 51 балл. На четвертой строчке — «Спартак» (50).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с казанским «Рубином», «Зенит» встретится с «Пари НН».