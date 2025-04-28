Монтес и Чавес могут покинуть РПЛ и перейти в «Крус Асуль»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес намерены покинуть Россию, чтобы перейти в мексиканский «Крус Асуль». Оба футболиста сами связались с командой из их родной страны. Об этом сообщил Goal.

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По информации источника, мексиканские игроки планируют совершить трансфер по окончании сезона. Мексиканский клуб начал неофициальные переговоры с футболистами.

Монтес пополнил состав «Локомотива» осенью 2024 года. В текущем сезоне 28-летний Монтес провёл за команду 17 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу. Чавес перешёл в «Динамо» летом 2023 года. На его счету три гола и три результативных паса в 25 матчах сезона.