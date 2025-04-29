Алонсо возглавит «Реал Мадрид» после клубного ЧМ

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо покинет немецкий клуб спустя 3 года работы, сообщает Relevo.

По информации источника, испанский специалист возглавит мадридский «Реал» после клубного чемпионата мира. Нынешний главный тренер сливочных Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии.

Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году. Вместе с клубом из Леверкузена специалист завоевал чемпионство Германии, Кубок и Суперкубок страны. Ранее он тренировал «Реал Сосьедад» Б и молодежную команду «Реала». За мадридский клуб, будучи игроком, испанец провел 5 лет, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2013/14.