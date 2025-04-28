Нападающий «Спортинга» опередил Салаха в борьбе за «Золотую бутсу»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш возглавил гонку «Золотой бутсы» после матча 31-го тура чемпионата Португалии с «Боавиштой» (5:0). Швед четырежды поразил ворота соперника. Теперь в активе 26-летнего форварда 38 голов в текущем сезоне Примейры.

© Чемпионат.com

Таким образом, Дьёкереш набрал 57 очков в зачёте «Золотой бутсы» (с коэффициентом 1,5) и обошёл форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ранее возглавлявшего рейтинг (28 голов и 56 очков из-за коэффициента 2).

Третью строчку в зачёте «Золотой бутсы» занимает нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (50). Далее следуют нападающий «Баварии» Гарри Кейн (48) и форвард «Атланты» Матео Ретеги (48).

«Спортинг» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, заработав 75 очков.