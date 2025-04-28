Садыгов: бойкот игроков «Химок» не был связан с отставкой Артиги

Форвард и сын инвестора «Химок» Илья Садыгов прокомментировал реакцию команды на увольнение наставника подмосковной команды Франка Артиги.

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«Отставка Артиги связана с малым количеством вашего игрового времени? Мне кажется, это уже традиционная причина. Любого тренера убирают – сразу приписывают меня. Если хотят – пусть пишут. Я с Франком нормально попрощался, как и все остальные игроки. Никаких проблем у нас не было», – цитирует Садыгова «СЭ».

15 апреля тренерский штаб Франка Артиги был отправлен в отставку. Артига возглавлял «Химки» с минувшего июня. 16 апреля главным тренером был назначен Магомед Адиев.

В текущем розыгрыше РПЛ «Химки» одержали пять побед, в девяти матчах сыграли вничью и потерпели 12 поражений.

В нынешнем сезоне Садыгов провел 18 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

После 25 туров «Химки» идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Одно очко отделяет подмосковную команду от зоны стыковых матчей за сохранение «прописки» в Премьер-лиге.