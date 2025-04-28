Фанаты «Спартака» оценили проигрыш команды в дерби с ЦСКА

Сообщество активных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в своем ЦСКА.

«Мертвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас еще Срджан Бабич удален», — заявили фанаты, констатировав, что «Спартак» выпал из тройки призеров.

Игра в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в субботу, 26 апреля. ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.

Армейцы благодаря победе обошли «Спартак» и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые впервые проиграли ЦСКА с 2022 года.