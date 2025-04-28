РФС впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» на футбольных матчах

Российский футбольный союз (РФС) впервые проведёт акцию «Бессмертный полк» перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ и ФНЛ. Футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны. На трибунах к ним присоединятся болельщики. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

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