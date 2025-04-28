Защитник «Барселоны» близок к возвращению после травмы бедра

Алекс Бальде может восстановиться к матчу с «Интером» или «Вальядолидом».

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Защитник «Барселоны» получил травму двуглавой мышцы левого бедра в матче 31-го тура Ла Лиги с «Леганесом» (1:0).

Ранее сообщалось, что он пропустит не менее трех недель. Однако по данным As восстановление идет быстрее запланированного, в связи с чем сегодня состоится встреча, на которой будут определены дальнейшие шаги.

Сейчас участие игрока в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» 30 апреля под вопросом. Бальде хочет сыграть в матче, но клуб проявляет осторожность, понимая, что подобная травма имеет высокий риск рецидива при перенапряжении.

В среду Бальде должен пройти обследование для определения его физической формы и оценки возможного возвращения. Окончательное решение будет принято всеми сторонами – самим игроком, тренерским штабом, инструкторами по физподготовке и врачами.

Если испанец не выйдет в первом матче с «Интером», он может вернуться к субботнему матчу против «Вальядолида», чтобы быть полностью готовым к ответной игре в Милане. Второй полуфинал ЛЧ состоится 6 мая.