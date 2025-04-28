«Реал Сосьедад» не отпустил Захаряна в Россию
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не поедет восстанавливаться после травмы в Россию. Клуб рассчитывает на его возвращение к концу сезона.
«Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», – цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» Sport24.
За 2 сезона в баскском клубе Захарян провел 44 матча, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник провел на поле 72 минуты.
Ранее клуб объявил, что по окончании сезона свой пост покинет главный тренер Иманоль Альгусаиль.
В текущем сезоне Ла Лиги «Сосьедад» идет на 10-м месте.