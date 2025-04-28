«Реал Сосьедад» не отпустил Захаряна в Россию

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не поедет восстанавливаться после травмы в Россию. Клуб рассчитывает на его возвращение к концу сезона.

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«Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», – цитирует пресс-службу «Реал Сосьедад» Sport24.

За 2 сезона в баскском клубе Захарян провел 44 матча, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник провел на поле 72 минуты.

Ранее клуб объявил, что по окончании сезона свой пост покинет главный тренер Иманоль Альгусаиль.

В текущем сезоне Ла Лиги «Сосьедад» идет на 10-м месте.