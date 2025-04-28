Футболист ЦСКА заявил, что хотел бы остаться в клубе после окончания аренды

Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа, перешедший летом из «Сочи» на правах аренды, заявил «Матч ТВ», что хотел бы остаться в московском клубе.

© Матч ТВ

В сентябре ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи» на правах аренды до конца сезона‑2024/25. Арендное соглашение включает право выкупа.

— До конца сезона четыре тура. Что‑то известно о вашем будущем?

— Не знаю.

— Но хотели бы остаться в ЦСКА?

— Конечно, — сказал Гуарирапа «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22‑летний венесуэльский нападающий провел за ЦСКА 24 матча, в которых забил три мяча.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.