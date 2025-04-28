Полузащитник «Динамо» оценил «Спартак» в качестве соперника в Кубке России

Хавбек «Динамо» Данил Глебов поделился мнением о московском «Спартаке» в качестве соперника в Кубке России. Команды встретятся 29 апреля в матче 2-го этапа полуфинала Пути регионов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

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«Спартак» — хорошая команда. Мы будем выходить с мыслями на победу, биться и бороться до конца. Дай бог это всё будет, и мы добьёмся хорошего результата», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, победитель дерби «Спартак» — «Динамо» встретится в финале Пути регионов с триумфатором пары «Локомотив» — «Ростов».